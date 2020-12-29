الفصائل الموالية لتركيا تقصف 4 قرى على “خط الساجور” ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، اليوم، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، على خط الساجور شرقي حلب، تزامناً مع قصف مدفعي نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قرى التوخار وعون الدادات ومحسلي وجراد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة من طرف، وقوات مجلس منبج العسكري من طرف آخر، على محاور شمال مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، ترافقت مع قصف صاروخي تركي استهدف قرى خاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري بالمنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، قصفاً صاروخياً نفذته فصائل غرفة عمليات “درع الفرات” الموالية لأنقرة، استهدف قرى الصيادة وأم جلود وعرب حسن بريف منبج شمال شرقي حلب، حيث تتواجد في المناطق هناك قوات مجلس منبج العسكري.