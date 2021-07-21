الفصائل الموالية لتركيا تقصف 4  قرى ومواقع في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: قصفت الفصائل الموالية لتركيا بالمدفعية الثقيلة، قرية طويلة والكوزلية والمحل والجبانة وطريق “m4” حلب-الحسكة، في ريف تل تمر الغربي بريف الحسكة.

وفي سياق ذلك، ردت قوات مجلس “تل تمر” العسكري، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا الجمعة 9 تموز، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل الموالية لأنقرة على مناطق في قريتي دادا عبدال الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف أبو رأسين (زركان) ضمن محافظة الحسكة، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد رصد في 3 تموز الجاري، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على ريف ناحية أبو راسين (زركان) بريف الحسكة، حيث سقطت عشرات القذائف على مواقع في قرى تل حرمل ونويحات محطة وقود الشيخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.