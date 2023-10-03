الفصائل الموالية لتركيا تقصف 5 قرى بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، محيط قرى مياسة، وذوق الكبير، وصوغوناكة في ناحية شيراوا، بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب، بالإضافة إلى قرية بيلونية بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار التي خلفها القصف حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري، في 28 أيلول الفائت، إلى إصابة عنصرين من قوات النظام بجروح، إثر قصف مدفعي، نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على محيط قرية شوارغة وبيلونية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.

بالمقابل ردت قوات النظام بقصف مدفعي على مواقع في محيط مدينة الباب بريف حلب الشرقي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية.