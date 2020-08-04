الفصائل الموالية لتركيا تنشئ ورش لتدوير المواد المسروقة في ريف رأس العين (سري كانييه)

تواصل الفصائل الموالية لتركيا عمليات السرقة ونهب الممتلكات في مناطق “نبع السلام”، حيث تحولت من السرقة إلى عمليات التصنيع.

وفي سياق ذلك، أفتتحت الفصائل الموالية لتركيا ورشات لإعادة تدوير البلاستيك وتصنيع الأنابيب الزراعية، نظرا لتوفر الخامات اللازمة لهذه الصناعات، وسرقت كميات كبيرة من أنابيب الري من المشاريع الزراعية في ريف رأس العين (سري كانييه) وتل تمر وأبو راسين.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 25 تموز الفائت، أن القوات التركية تواصل أعمال حفر الأنفاق وهدم المنازل لتعزيز نقاطها في ريف تل تمر، حيث استقدمت كتل اسمنتية وحفرت خنادق في قرية الأربعين وليلان وقرية المناجير بريف تل تمر الغربي.

وتمتد عمليات الحفر والتدشيم من قرية العريشة وصولا إلى قرية الداودية غرب تل تمر.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في 3 أيار/مايو، بأن الفصائل الموالية لتركيا أفرغت قرية داودية ملا سلمان لأنها باتت منطقة عسكرية تركية، حيث تم جرف عدد من المنازل لإقامة تجمعات عسكرية هناك.