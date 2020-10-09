الفصائل الموالية لتركيا تهاجم مواقع قوات النظام في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور قرية سارونج بريف تل أبيض الغربي، تزامناً مع هجوم للفصائل الموالية لتركيا على مواقع قوات النظام في القرية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 6 أكتوبر الجاري، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرية كور حسن بريف تل أبيض الغربي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 29 أيلول الفائت، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي عبدوكي وبير كنو في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة.