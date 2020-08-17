الفصائل الموالية لتركيا تواصل إخلاء مقراتها في ريف أبو راسين قرب نقاط التماس مع “قسد”

تواصل الفصائل الموالية لتركيا انسحابها وإخلاء مقراتها من من معظم مواقعها في قرى تقع بين قرية كسرى وبلدة أبو راسين على خط التماس مع “قسد”، حيث انسحب عناصر من فصائل السلطان مراد وفرقة المعتصم وجيش الإسلام وأحرار الشرقية، من قرى باب الخير ومضبعة حليوة جاموس وميرد ضمن مناطق عملية “نبع السلام” في ريف الحسكة، فيما بقي نحو 20 عنصر في كل من تلك القرى.

ويجري العمل على استكمال انسحاب الفصائل الموالية لتركيا من جميع المواقع على خطوط التماس مع “قسد”، تمهيدا لإنشاء نقطة المراقبة “الروسية-التركية” المشتركة بالقرب من قرية أم عشبة.

وأفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري، أمس، بأن الفصائل الموالية لتركيا انسحبت من معظم مقراتها الأمنية في منطقة أم عشبة ضمن مناطق عملية “نبع السلام” في ريف الحسكة.

ووفقا للمصادر، فإن نحو 20 مقاتلا بينهم 8 أتراك والبقية من فصيل صقور الشمال الموالي لتركيا لا يزالون في قرية أم عشبة، فيما انسحب معظم العناصر خلال الأيام والساعات الفائتة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 7 آب/أغسطس، انسحاب قسما من التعزيزات العسكرية التي استقدمتها القوات التركية والفصائل الموالية لها، من محوري أم عشبة وباب الخير في ريف أبو راسين (زركان)، فيما بقيت القوات السابقة ونقاط الحراسة المنتشرة على طول الجبهة مع “قسد” في أماكنها.