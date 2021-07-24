الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق كُرد عفرين وتعتقل 3 من أبناء ناحية معبطلي

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مجموعة مسلحة تابعة لفصيل “ملك شاه” اعتقلت مواطن عفريني من ناحية معبطلي يوم أمس، و اقتادته إلى سجونها في الناحية، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال، في حين علم المرصد السوري، بأن “فرقة السلطان مراد” اعتقلت في منتصف الشهر الجاري شاب من قرية كوبكة التابعة لناحية معبطلي، كما اعتقلت الفرقة مواطن آخر في تاريخ 21 يوليو من قرية سيمالكا التابعة لناحية معبطلي أيضا، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال،وفي ناحية شيراوا أفرج فصيل “فيلق الشام” عن مواطن بعد ثلاثة أيام من اعتقاله، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية، حيث تعرض المواطن للتعذيب النفسي والجسدي قبل ثبوت برائته، كما أفرج “فيلق الشام” عن مواطن وذلك بعد إصابته بنوبة قلبية جراء التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له في سجن قرية ايسكا والذي يتخذه فيلق الشام معتقلًا ومقرًا له.

المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد أشار قبل أيام إلى أن دورية تابعة لـ”الشرطة العسكرية” اعتقلت قاصر من بلدة كوركان تحتاني التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” حيث جرى اقتياد القاصر إلى مركز “الشرطة العسكرية” في ناحية معبطلي.