الفصائل الموالية لأنقرة وقسد تتبادلان القصف الصاروخي في ريف تل تمر

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، تجدد القصف الصاروخي من قبل الفصائل الموالية لأنقرة على ريف بلدة تل تمر، حيث استهدفت القذائف قريتي درارا وفكة، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمراطية، فيما عمدت قسد إلى قصف مناطق نفوذ الفصائل بالمنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن ريف بلدة تل تمر ضمن محافظة الحسكة، يشهد استمرار القصف الصاروخي المتبادل، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب، وذلك في تصعيد كبير من قبل الأول منذ فجر الأربعاء، عبر إطلاقه لعشرات القذائف الصاروخية على قرى أم الكيف ودرارا والمحل وعبوش وقرى أخرى بالمنطقة، الأمر الذي أدى لنزوح أهالي المنطقة، كما تواصل قسد قصفها المكثف أيضاً على مناطق الفصائل بريف تل تمر، وسط استمرار تحليق الطائرات الروسية في أجواء المنطقة، ولاسيما بعد سقوط قذيفة مصدرها الفصائل ضمن “مرآب” القاعدة الروسية في منطقة المباقر.