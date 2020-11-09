الفصائل تتصدى لمحاولة تسلل في سهل الغاب.. وقصف بري يطال أكثر من 15 قرية وبلدة ضمن منطقة “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محاور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، إثر محاولة مجموعة عناصر التسلل إلى نقاط الفصائل على محور المشاريع بسهل الغاب.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام أكثر من 15 قرية وبلدة ضمن منطقة “خفض التصعيد” حيث استهدفت قرى العنكاوي وقليدين والمشيك والسرمانية في سهل الغاب شمال غرب حماة، ومحور تردين وكبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية، وكنصفرة والبارة والفطيرة وبينين ودير سنبل وسرجة ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، سقوط عدة قذائف صاروخية، أطلقتها قوات النظام على محيط النقطة التركية الواقعة في قرية معارة عليا غربي مدينة سراقب، فيما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.