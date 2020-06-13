الفصائل تتصدى لمحاولة تسلل في سهل الغاب.. وقوات النظام تقصف ريفي حماة وإدلب

تمكنت الفصائل من التصدي لمحاولة تسلل نفذها عناصر قوات النظام على محور قرية العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام المتمركزة في جورين قريتي قسطون في ريف حماة واللج في ريف إدلب.

كما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة خطوط القتال في منطقة سراقب شرق محافظة إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا من قوات النظام المتمركزة في مراصد بلدة ربيعة في ريف اللاذقية، استهدف محاور جبل التركمان وطرق الإمداد في ريف اللاذقية.

وقصفت قوات النظام قرى بينين ودير سنبل جنوب محافظة إدلب، ومحيط قرية المنارة في سهل الغاب شمال غرب حماة، تزامنا مع تحليق طائرات إستطلاع روسية في أجواء منطقة بوتين-أردوغان”.

وتواصل قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث قصفت بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن والرويحة وبينين والحلوبة وفليفل والبارة والعنكاوي بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.