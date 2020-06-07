الفصائل تتصدى لمحاولة تسلل قوات النظام في ريف حلب الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة على محاور ريف حلب الغربي إثر محاولة تسلل نفذتها قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور كفرعمة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكانت قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة قرى كنصفرة والفطيرة وبينين والرويحة في ريف إدلب الجنوبي.

وفي سياق ذلك، قصفت الفصائل مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، تشهد جبهات القتال، ونقاط التماس استقدام الفصائل العاملة في منطقة “بوتين-أردوغان” تعزيزات عسكرية في المنطقة الممتدة من ريف اللاذقية وصولا إلى ريف حلب، تحضيرا لعمل عسكري مرتقب.