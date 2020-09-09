الفصائل تتمكن من صد محاولة تسلل لعناصر قوات النظام إلى نقاط الفصائل جنوب إدلب

تمكنت الفصائل من صد محاولة تسلل لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور قرية فليفل جنوب إدلب، بالتزامن مع قصف واستهدافات متبادلة فيما بينهما، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت “غرفة عمليات الفتح المبين” قد دمرت حفارة كانت ترفع سواتر ترابية لقوات النظام، اليوم، جراء استهدافها بصاروخ موجه على محاور مدينة سراقب قرب بلدة آفس.

وقصفت قوات النظام بقذائف المدفعية، مساء اليوم، قرى سفوهن والفطيرة وفليفل في ريف إدلب.

ورصد المرصد السوري تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، تحليق 5 مقاتلات روسية في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث استهدفت الأطراف الغربية لمدينة إدلب، تزامنا مع شنها لغارات جديدة على تلال الكبانة في “جبل الأكراد” شمال اللاذقية.

وكانت انفجارات عنيفة هزت مناطق في قرية ميرناز الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حلب الغربي، تزامنا مع تحليق طائرات مذخرة بدون طيار في الأجواء.

وضربت انفجارات مماثلة قرية الطليحية الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف إدلب، وسط معلومات عن استهدافها من قبل طيران مسير.