الفصائل تتمكن من صد محاولة تسلل لقوات النظام شرق مدينة إدلب.. والأخيرة تجدد قصفها على جبل الزاوية 

تمكنت الفصائل من إفشال محاولة تسلل لقوات النظام على محور قرية آفس شرق مدينة إدلب، حيث دارت اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة استمرت لساعات.

على صعيد متصل، جددت قوات النظام قصفها المدفعي على قرى ومحاور جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت غرفة عمليات “الفتح المبين” قد استهدفت، بالقذائف المدفعية مواقع وتجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في الملاجة والدار الكبيرة في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام قريتي سفوهن والفطيرة ومحيط بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، تزامناً مع اشتباكات على محاور القتال بريف إدلب الجنوبي.

كما قصفت قوات النظام، محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية، وعدة مواقع في سهل الغاب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، قبل ساعات، غارتين جويتين نفذتها الطائرات الروسية على محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، جولة جديدة من القصف البري ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة والبارة وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسان بريف إدلب الشرقي، وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة وأجواء جبل الأكراد شمالي اللاذقية وسهل الغاب شمال غربي حماة.