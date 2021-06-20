الفصائل تجدد قصفها على “جورين”.. وقوات النظام تستهدف مواقع الفصائل في ريف إدلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر وإصابة آخرين من الفصائل، جراء قصف قوات النظام على مواقع الفصائل في فليفل بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد آخر جدد فصيل “أنصار الإسلام” قصفه على بلدة محاور جورين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّقوا، اليوم، استشهاد طفلة جراء قصف صاروخي من قِبل فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدف منطقة جورين الخاضعة لسيطرة النظام بريف حماة الغربي، صباح اليوم.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم إلى سقوط قذائف صاروخية أطلقتها فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، على منطقة جورين الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الغربي، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى، هم رجل وطفلان اثنان، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة.