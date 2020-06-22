الفصائل ترفض ذهاب الطلاب إلى مناطق النظام بالعلن وتتاجر بهم في السر 

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مجموعات من الفصائل الموالية لتركيا هربت أعدادا كبيرة من طلاب الشهادة الثانوية عبر معبر عون الدادات شمال حلب، إلى مناطق نفوذ قوات النظام، لتقديم الامتحانات هناك، مقابل 300 دولار أمريكي.

كما هربت الفصائل في إدلب مجموعات من الطلاب، من منطقة آفس شرق إدلب عبر طرق فرعية، بعد تقاضي 200 دولار أمريكي.

يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات التهريب بشكل يومي عبر الممرات والمنافذ التي تخضع لإشراف من فصائل عسكرية منضوية ضمن “الجيش الوطني”، وتنتشر على طول خط التماس مع النظام السوري وقسد في مناطق ريفي حلب الشرقي والشمالي الشرقي.

وكانت الفصائل أعلنت رفضها ذهاب الطلاب لتقديم الشهادتين الثانوية والإعدادية في مناطق النظام.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 20 حزيران، استنفارا كبيرا شهدته الحواجز الأمنية التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، الواقعة ضمن المناطق الشرقية لمحافظة إدلب، وذلك لمنع طلبة الشهادتين، الإعدادية والثانوية، من الخروج وتقديم امتحاناتهم ضمن مناطق سيطرة النظام السوري.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن حواجز “تحرير الشام”، صادرت عدد كبير من البطاقات التعريفية للطلاب لمنعهم من الخروج.