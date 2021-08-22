الفصائل تستهدف بصاروخ موجه تجمعات قوات النظام بريف حلب.. والأخيرة تقصف قرى ريف إدلب

استهدفت الفصائل المقاتلة بصاروخ موجه، مقرًا لقوات النظام في بلدة كفر حلب بريف حلب الغربي، ما أدى إلى تدميره بشكل جزئي وإيقاع خسائر بشرية في صفوف العناصر.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية قرى الموزرة وبينين ومحيط شنان في جبل الزاوية جنوب إدلب دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، قصفًا نفذته طائرة حربية روسية بصواريخ شديدة الانفجار على أطراف بلدات كنصفرة ومرعيان والموزرة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية في أجواء منطقة “خفض التصعيد”.

كما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرى خربة الناقوس والسرمانية وقليدين والقاهرة والعنكاوي والدقماق والزقوم في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح أمس، قصفًا بـ3 غارات من طائرة حربية روسية، على قرية حميمات بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.