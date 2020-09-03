الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام على طريق “M5”.. وقوات النظام تقصف ريفي إدلب واللاذقية

استهدفت الفصائل العاملة في ريف إدلب، تجمعات قوات النظام في قرية الجدار الواقعة على طريق “دمشق-حلب” الدولي”M5″.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة كنصفرة وقرية فليفل في ريف إدلب الجنوبي.

كما قصفت بالمدفعية الثقيلة، ظهر اليوم، محاور كبانة ودوير الأكراد وقرفوص شمال اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت قوات النظام قصفت، بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، مناطق في الفطيرة والبارة وفليفل وجبل الأربعين ومحيط أريحا وكنصفرة وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، كما شهدت محاور بريف حلب الغربي، استهدافات متبادلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى.