الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في اللاذقية وحلب.. والأخيرة تقصف ريف إدلب

استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” بالمدفعية الثقيلة، تجمعًا لقوات النظام على محور التفاحية بجبل الأكراد شمال اللاذقية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوفهم.

وفي السياق، استهدفت الفصائل بالمدفعية تجمعات قوات النظام في قرية ميزناز بريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، بلدة كنصفرة جبل الزاوية، وأطراف بلدة معارة النعسان ضمن الريف الإدلبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح اليوم، تحليقًا للطائرات الحربية الروسية في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”، تزامنًا مع الهدوء الحذر الذي يسيطر على المنطقة، بالإضافة إلى تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب.