الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريفي حماة وإدلب.. وقوات النظام تقصف قرى جبل الزاوية

استهدفت الفصائل بالقذائف المدفعية تمركزات قوات النظام، في محور المشاريع في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومحور كفر بطيخ في ريف إدلب.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام البرية بلدة كنصفرة وقرية الفطيرة ومواقع أخرى في جبل الزاوية، وقريتي معربليت وكدورة في الريف الإدلبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، قصفا صاروخيا مكثفا نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على مواقع قوات النظام المتمركزة على طريق “دمشق – حلب” الدولي، من جنوب سراقب وصولاً حتى معرة النعمان جنوب إدلب، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء مناطق “جبل الزاوية”.

واستهدفت فصائل عاملة ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”، مجموعة تابعة لقوات النظام بصاروخ حراري على محور حزارين جنوب مدينة إدلب، ما أدى لمقتل وجرح 6 عناصر على الأقل.