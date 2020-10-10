الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريفي إدلب واللاذقية.. والأخيرة تقصف قرى “جبل الزاوية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفاً مدفعياً نفذته الفصائل المقاتلة والإسلامية، استهدف مواقع قوات النظام في قرية حزارين بريف إدلب الجنوبي.

كما استهدفت الفصائل نقاط قوات النظام والمسلحين الموالين لها، في قلعة شلف ومواقع أخرى في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وقصفت قوات النظام، صباح اليوم، بالمدفعية الثقيلة، بلدة كنصفرة وقرى سفوهن وكفرعويد بجبل الزاوية، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”.