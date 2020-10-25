الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي.. وتقتل عنصراً من الميليشيات الإيرانية شرقي إدلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من ميليشيات “حزب الله” اللبناني على محور مدينة سراقب شرقي إدلب، وذلك بقصف الفصائل لتجمعات قوات النظام والميليشيات الموالية له قبل أيام.

ورصد المرصد السوري قصفاً مدفعياً نفذته الفصائل، استهدف تجمعات قوات النظام في الدار الكبيرة جنوبي إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام استهدف قريتي السرمانية ودوير الأكراد في ريف حماة الشمالي الغربي، بالإضافة لقصف مدفعي استهدف قريتي بليون والبارة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي.

كما استهداف فصائل عاملة ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين” بالقذائف والرشاشات، رتل عسكري تابع لقوات النظام أثناء توجهه إلى مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر وإصابة عدد آخر بجراح.