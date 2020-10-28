الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف حلب.. وتقتل عنصر منها في ريف إدلب

قُتل عنصر من قوات النظام، اليوم، جراء استهدافه من قبل الفصائل على محور حرش كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية تجمعات قوات النظام في محيط قرية جدرايا بريف حلب الغربي، ما أدى إلى تدمير مقرات عسكرية، وسط معلومات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف العناصر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء القصف الصاروخي لقوات النظام على مدينة أريحا بريف إدلب إلى 4 شهداء، فيما لا يزال العدد مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة ومن ضمنهم طفل.

وقصفت قوات النظام مناطق متفرقة في قرى وبلدات “جبل الزاوية” في ريف إدلب الجنوبي.