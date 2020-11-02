الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف إدلب.. والأخيرة تقصف قرى جبل الزاوية

استهدفت فصائل “الفتح المبين” و”أنصار التوحيد” تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة كفرنبل ومحيط قرية حزارين بريف إدلب.

وجددت قوات النظام قصفها البري على ريف إدلب، حيث استهدفت بلدة بليون ومحيط كنصفرة بجبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، قبل ساعات، استشهاد مواطن متأثراً بجراحه، جراء استهداف حافلة تقل عمال ضمن ورشة قطاف زيتون بصاروخ موجه، في بلدة البارة بجبل الزاوية جنوبي إدلب، كما أصيب 5 أشخاص بينهم نساء.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، هدوءاً حذراً في عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، تخلله بضع قذائف أطلقتها قوات النظام على مناطق متفرقة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.