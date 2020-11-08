الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف إدلب وتقتل عنصرين في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة

قُتل عنصران من قوات النظام قنصاً برصاص الفصائل، على محاور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد متصل، قصفت الفصائل بالمدفعية الثقيلة، تجمعات قوات النظام في بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى تدمير مقر عسكري لقوات النظام في البلدة.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام بلدتي البارة وكنصفرة وعين لاروز بجبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل قليل، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام البرية استهدف محيط نقطة المراقبة التركية، في قرية أرنبة الواقعة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، فيما قصفت صباح اليوم، قرى فليفل وسفوهن والفطيرة ومحيط بلدتي البارة وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي.