الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف اللاذقية.. والأخيرة تقصف ريف إدلب الجنوبي

استهدفت الفصائل العاملة بريف اللاذقية، بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام في تلة البركان بالقرب من محور كبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، ظهر اليوم، تزامناً مع تحليق طائرة حربية روسية في أجواء ريف إدلب الغربي والساحل.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام البرية قريتي سفوهن والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام، على مناطق في بلدات وقرى الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وبينين والرويحة الواقعة بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لأضرار مادية.