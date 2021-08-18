الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في سهل الغاب.. والأخيرة ترد على جبل الزاوية

الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في سهل الغاب.. والأخيرة ترد على جبل الزاوية

استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مواقع وتجمعات قوات النظام في جورين في ريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام تمركزات والفصائل في كفر عويد وجبل الزاوية في ريف إدلب الغربي.

وكانت الفصائل الجهادية قد استهدفت بالمدفعية الثقيلة، أمس؛ تجمعات قوات النظام على محور جوباس قرب سراقب شرقي مدينة إدلب.

كما استهدفت الفصائل بقذائف الهاون تجمعات قوات النظام في بلدة أورم الكبرى ومعمل الزعتر بريف حلب الغربي.