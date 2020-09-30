الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في سهل الغاب.. وسقوط طائرة استطلاع روسية في ريف إدلب

استهدفت الفصائل العاملة في سهل الغاب بقذائف الهاون، تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور المشاريع شمال غرب محافظة حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، أفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، بأن طائرة استطلاع روسية سقطت بالقرب من محاور القتال مع قوات النظام في جبل الزاوية بريف إدلب، نتيجة عطل فني.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته قوات النظام، عبر عشرات القذائف الصاروخية مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة ومناطق أُخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

وقصفت قوات النظام صباح اليوم، مناطق في الزيارة وتل واسط بسهل الغاب شمال غرب حماة، والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، في حين دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل من طرف آخر، على محور الهباطة بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.