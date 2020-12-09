الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في مدينة معرة النعمان وتقتل عنصراً على محاور سراقب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من قوات النظام برصاص الفصائل على محاور مدينة الغربية شرقي إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت فصائل الفتح المبين، تجمعات قوات النظام في محيط مدينة معرة النعمان جنوب شرقي إدلب، فيما قصفت قوات النظام محاور جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح اليوم، قصفاً متبادلاً بين قوات النظام والفصائل على جبهات حماة وإدلب، حيث قصفت الأولى مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل وكنصفرة ومحيط البارة وبينين بريف إدلب الجنوبي والعنكاوي بسهل الغاب، فيما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في محور بيت حسنو شمال غربي حماة، وذلك بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء.