الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في مدينة سراقب ومحيطها.. والأخيرة تجدد قصفها على ريف إدلب 

استهدفت فصائل “الفتح المبين” بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات قوات النظام في مدينة سراقب ومحيطها بريف إدلب.

على صعيد متصل، جددت قوات النظام قصفها البري على محاور القتال في جبل الزاوية، ومواقع أخرى في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثّق، مقتل قائد عسكري في صفوف “الجيش الوطني” الموالي لتركيا وإصابة زوجته وأطفاله، جراء قصف صاروخي مكثف من قِبل قوات النظام طال بلدة كنصفرة ومناطق أُخرى من “جبل الزاوية” جنوب إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر وصباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً اعتيادياً، تشهده محاور التماس ضمن ريف إدلب الجنوبي، يتمثل بتبادل القذائف الصاروخية والمدفعية بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى.