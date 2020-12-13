الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف حماة.. والأخيرة تقصف ريف إدلب

استهدفت الفصائل الجهادية تجمعات قوات النظام على محور قرية بيت حسنو بريف حماة الغربي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام مواقع في قرى جبل الزاوية وسفوهن والفطيرة، تزامناً مع اشتباكات متقطعة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، اشتباكات عنيفة على محور النيرب بريف إدلب الشرقي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمليشيات الموالية لها من جهة أخرى، في هجوم للأخير على مواقع الأول، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، الأمر الذي أدى إلى قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، على صعيد متصل قصفت قوات النظام فجر اليوم، أماكن في سلور وقرةعمر وشمير تحتاني بريف اللاذقية الشمالي، ومحيط البارة وكنصرة وبينين بريف إدلب الجنوبي، ولا أنباء عن إصابات.