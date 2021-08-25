الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف حلب.. والأخيرة تقصف أرياف إدلب واللاذقية

رصد المرصد السوري تحليقًا للطائرات الحربية الروسية في أجواء ريف اللاذقية ضمن منطقة “خفض التصعيد”.

على صعيد متصل، استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” بقذائف الهاون مواقع وتجمعات قوات النظام على محور بلدة ميزناز بريف حلب الغربي، فيما قصفت قوات النظام محيط بلدة معارة النعسان في ريف إدلب قرب الحدود الإدارية مع ريف محافظة حلب الغربي.

كما قصفت قوات النظام مواقع عسكرية للفصائل في دوير الأكراد وتلال كبانة في أقصى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، أمس، مقتل عنصرين من قوات النظام جراء عمليات القنص التي تنفذها الفصائل الجهادية على محور قرية الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.

كما نفذت طائرة حربية روسية 4 غارات بصواريخ شديدة الانفجار على محيط قرية كفرميد في منطقة الجبل الوسطاني في ريف إدلب الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

والجدير بالذكر أن القوات التركية تتمركز في محيط القرية على طريق قرية أبو الزبير.