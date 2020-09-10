الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريف حماة الشمالي الغربي

استهدفت الفصائل تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط قرية البركة وقلعة ميرزا في منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

يذكر أن مجموعات تابعة للقوات الروسية تتواجد في قلعة ميرزا المحاذية لحدود محافظة اللاذقية الإدارية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام البرية استهدف قريتي الرويحة وبينين في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على جبل الزاوية، مستهدفة أماكن في كنصفرة وسفوهن وكفرعويد والفطيرة وأماكن أخرى في المنطقة، وسط تحليق متواصل لطيران الاستطلاع في الأجواء.