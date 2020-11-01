الفصائل تستهدف سيارات عسكرية في ريف إدلب.. وقوات النظام تقصف قرى جبل الزاوية

استهدفت الفصائل بصاروخ موجه سيارة عسكرية لقوات النظام على محور قرية الترنبة بريف إدلب، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

كما تمكنت الفصائل من إعطاب سيارة نوع “فان” وقتل وإصابة من فيها من عناصر قوات النظام، جراء استهدافها بالقناصات الحرارية على محور الفطيرة جنوبي إدلب.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة كنصفرة ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، ظهر اليوم، عودة القصف الصاروخي المكثف إلى منطقة “بوتين – أردوغان”، بعد ساعات من الهدوء الحذر، حيث قصفت قوات النظام بشكل مكثف مناطق في البارة وكنصفرة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ومناطق أخرى في السرمانية بسهل الغاب ومناطق أخرى ضمن جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، كما استهدفت مجموعات جهادية مواقع لقوات النظام في الدارة الكبيرة والملاجة جنوبي إدلب، بالقناصات والقذائف، وسط معلومات عن خسائر بشرية.