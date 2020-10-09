الفصائل تستهدف سيارة عسكرية لقوات النظام وتقتل وتجرح 5 عناصر.. والأخيرة تقصف قرى ريف إدلب 

استهدفت الفصائل العاملة في ريف إدلب، بصاروخ موجه سيارة عسكرية لقوات النظام على محور كفرنبل جنوب إدلب، ما أدى إلى تدميرها ومقتل عنصرين وإصابة 3آخرين.

ورصد المرصد السوري، قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام استهدف قرى بينين وشنان بريف إدلب الجنوبي.

وكانت قوات النظام قصفت مناطق في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ومواقع في سفوهن والفطيرة وكنصفرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع قصف صاروخي نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

واستهدفت الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات قوات النظام في مدينة سراقب شرق مدينة إدلب.