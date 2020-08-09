الفصائل تستهدف طائرة استطلاع مجهولة في أجواء المنطقة الحدودية مع لواء إسكندرون

استهدفت الفصائل المتمركزة في جبل حارم بالرشاشات الثقيلة، مساء اليوم، طائرة استطلاع مجهولة كانت تحلق في أجواء المنطقة الحدودية مع لواء إسكندرون على علو منخفض.

وشهدت الأيام الفائتة تحليقا مكثفا لطائرات استطلاع مذخرة يعتقد أنها تابعة لـ”التحالف الدولي” في أجواء ريفي إدلب وحلب.

وكانت طائرة مسيّرة يعتقد أنها تابعة لـ”التحالف الدولي”، استهدفت شركة “وتد” للمحروقات التابعة لـ”تحرير الشام” بثلاثة صواريخ، ما أدى لنشوب حرائق ضخمة في مكان الاستهداف، وتقع الشركة بأطراف بلدة سرمدا، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح يوم السبت، من 18 يوليو الفائت، استهداف طائرة مسيرة لسوق “بيع المحروقات” التابعة لشركة “وتد” في بلدة سرمدا في ريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى أضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.