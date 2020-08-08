الفصائل تستهدف مواقع النظام في جبال الساحل.. تزامنا مع قصف صاروخي متجدد يستهدف “جبل الزاوية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً مدفعياً نفذته الفصائل المقاتلة استهدف مواقع لقوات النظام المتمركزة في تل البركان ضمن جبال الساحل بريف اللاذقية، تزامنا مع ذلك استهدفت قوات النظام بعدة قذائف صاروخية مناطق متفرقة من “جبل الزاوية” جنوبي محافظة إدلب.

ونشر المرصد السوري ظهيرة اليوم، أن قوات النظام تواصل قصفها الصاروخي المكثف على مناطق ضمن ريفي اللاذقية وإدلب، مستهدفة أماكن في جبل الأكراد شمالي اللاذقية وجبل الزاوية جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل قتل عنصر في قوات النظام برصاص قناص هيئة تحرير الشام، في محور قرية كفربطيخ بريف إدلب الشرقي.