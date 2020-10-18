الفصائل تستهدف مواقع قوات النظام جنوبي إدلب.. والأخيرة تجدد قصفها البري على جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر وصباح اليوم الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في الدار الكبيرة ومواقع أخرى ضمن ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، كما قصفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين جنوبي إدلب، وأماكن أخرى في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.

ووثق المرصد السوري يوم أمس، مقتل عنصر من الفصائل برصاص قوات النظام على محاور جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، فيما قتل عنصرين من قوات النظام قنصاً برصاص الفصائل على محاور ريف إدلب.

وكان المرصد السوري رصد ظهر الأمس، قصفاً مدفعياً استهدف مواقع الفصائل في محور كبانة بجبل الأكراد، فيما يسود الهدوء الحذر منذ ساعات في عموم قطاعات منطقة “بوتين-أردوغان” الأربعة في إدلب وحلب واللاذقية وحماة.