الفصائل تستهدف مواقع قوات النظام في ريف إدلب.. والأخيرة تقصف جبل الزاوية

وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من قوات النظام قنصًا برصاص الفصائل على محور معرة مرخص جنوب إدلب

على صعيد متصل، جدد الفصائل استهدافها بقذائف المدفعية لتجمعات قوات النظام في قرية الملاجة والدار الكبيرة بريف إدلب، فيما قصفت قوات النظام بلدة البارة بجبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، بعد منتصف ليل السبت – الأحد وفجر اليوم، قيام فصائل غرفة عمليات الفتح المبين، باستهداف مواقع لقوات النظام في محور الدار الكبيرة ومحاور أخرى جنوبي إدلب، كما قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وبينين وفليفل وأطراف سفوهن والبارة بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب شمال غربي حماة، فيما قتل قائد عسكري ضمن فصيل فيلق الشام المقرب من تركيا، باستهداف خلال تواجده على محاور سراقب بريف إدلب الشرقي.