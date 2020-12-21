الفصائل تستهدف مواقع قوات النظام في ريف إدلب.. والأخيرة تقصف أرياف اللاذقية وحماة وإدلب

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ومحيط قرية الزيارة بسهل الغاب شمال غرب محافظة حماة، وبلدة كنصفرة والفطيرة وسفوهن ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي،

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بعدة قذائف مدفعية وصاروخية مواقع قوات النظام على محاور مدينة كفرنبل و قرية حزارين جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، فجر وصباح اليوم الاثنين، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته قوات النظام، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليقل وبينين والبارة ومحيطها ضمن الريف الجنوبي من محافظة إدلب.