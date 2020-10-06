الفصائل تستهدف مواقع قوات النظام في سراقب.. والأخيرة تقصف سهل الغاب

استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام في مدينة سراقب شرق إدلب.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام قرية العنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد، قبل قليل، جولة جديدة من القصف البري لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، حيث قصفت قرى قوقفين والرويحة وحرش بينين وبلدة كنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم، قصفاً متبادلاً بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جانب آخر، على محاور التماس في ريف إدلب الجنوبي.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من قوات النظام جراء استهدافه من قبل الفصائل الإسلامية على محاور ريف اللاذقية.