الفصائل تستهدف مواقع قوات النظام في سهل الغاب.. ومقتل عنصر من الأخيرة على محاور إدلب

قُتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص الفصائل، اليوم، على محور الدار الكبيرة جنوبي إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل الجهادية بقذائف المدفعية مواقع قوات النظام على محور المشاريع بسهل الغاب في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة، بينما قصفت قوات النظام مواقع الفصائل في كل من سهل الغاب وجبل الزاوية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وفجر اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام مستهدفة مناطق في الفطيرة وسفوهن والحلوبة وبينين بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية