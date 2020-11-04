 الفصائل تستهدف مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها وتقتل 3 عناصر في ريفي إدلب وحلب

قُتل عنصران من قوات النظام برصاص عناصر “الفتح المبين” على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي.

كما قتل عنصر وأصيب آخرين من المسلحين الموالين للنظام جراء استهداف الفصائل بالمدفعية الثقيلة، تجمعاتهم على محور بلدة معرشورين بريف إدلب الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد ظهر اليوم الأربعاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على نقطة المراقبة التركية في قرية سرجة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث سقطت عدة قذائف داخل النقطة وفي محيطها، واستهدفت قريتي بينين ومنطف، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق صباح اليوم استشهاد 7 بينهم 4 أطفال بقصف قوات النظام على محافظة إدلب، وهم: 4 بينهم طفل بقصف على أريحا، وطفلان من مهجري ريف حماة الجنوبي إلى بلدة كفريا، وطفل بقصف على مدينة إدلب، فيما لايزال عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود نحو 20 جريح بمناطق متفرقة من إدلب، بعضهم في حالات خطرة.