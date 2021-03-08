الفصائل تستهدف مواقع لقوات النظام بريف إدلب والأخيرة تجدد قصفها على المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في حنتوتين ومواقع أخرى ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في حين جددت قوات النظام قصفها البري على أماكن في كنصفرة وبينين والفطيرة وفليفل وأطراف البارة في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، اشتباكات شهدتها محاور في محيط العنكاوي بسهل الغاب ضمن ريف حماة الشمالي الغربي، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، في محاولة تقدم للأخير نحو مناطق الأول، حيث تمكنت الفصائل من صد الهجوم وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية بين الطرفين، على صعيد متصل قصفت قوات النظام مناطق في جبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي.