الفصائل تستهدف مواقع لقوات النظام جنوبي إدلب والأخيرة تجدد قصفها على مناطق في جبل الزاوية

جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في جبل الزاوية، مستهدفة البارة ومناطق أخرى هناك، ما أدى لإصابة 3 مدنيين بجراح، حيث كانوا يعملون ضمن أرض زراعية بمحيط البلدة، في حين استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية، مواقع لقوات النظام في حنتوتين بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم، إلى مواصلة طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء محافظة إدلب، بالتزامن مع هدوء حذر تشهده عموم منطقة “بوتين – أردوغان” منذ ساعات، فيما كانت قوات النظام قد قصفت بعد منتصف الليل، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة قرية العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.