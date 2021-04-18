الفصائل تستهدف مواقع لقوات النظام شمال اللاذقية، والأخيرة تجدد قصفها البري على جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على مواقع لقوات النظام في محور كنسبا بريف اللاذقية الشمالي، كما قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، ومحيط العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق متواصل لطائرات روسية في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قيام فصائل غرفة عمليات الفتح المبين، بقصف مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في سهل الغاب شمال غرب حماة، وجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ونشر المرصد السوري أمس أيضاً، أن قوات النظام جددت قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الجمعة-السبت وفجر اليوم، على منطقة بوتين-أردوغان، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية، محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وبينين وفليفل وأطراف البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بالإضافة لمحاور التماس في سهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية.