الفصائل تستهدف مواقع لقوات النظام في جبل التركمان وريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الاثنين، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، كما استهدفت الفصائل بالقناصات مواقع لقوات النظام في محور خربة حاس غرب معرة النعمان ضمن ريف إدلب الجنوبي، وسط معلومات عن مقتل عنصر على الأقل، في حين جددت قوات النظام قصفها البري على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وأشار المرصد السوري قبل ساعات، إلى أن قوات النظام استهدفت بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، مناطق في سفوهن وكفر عويد ومحيط كنصفرة والرويحة وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون أنباء عن إصابات، وسط تحليق متواصل لطائرات استطلاع في أجواء جبل الزاوية.