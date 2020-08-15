الفصائل تستهدف مواقع لقوات النظام في سهل الغاب.. والأخيرة تواصل قصفها على بلدات وقرى جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تحليق طائرات حربية روسية في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وسط تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في حين استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، مناطق في قرية بيت حسنو الخاضعة لسيطرة قوات النظام بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وكان المرصد السوري نشر قبل ساعات، أن قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار المطبق ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على أماكن في الفطيرة وكفرعويد وسفوهن وكنصفرة والرويحة بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق مستمر لطائرات استطلاع روسية في أجواء محافظة إدلب.