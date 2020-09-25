الفصائل تستهدف مواقع لقوات النظام في كفرنبل وحزارين والأخيرة تجدد قصفها على جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الجمعة، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع قوات النظام في محوري كفرنبل وحزارين بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، على صعيد متصل قصفت قوات النظام مناطق في بلدة كنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية، مناطق في الزيارة بسهل الغاب شمال غرب حماة، والموزرة ومحيط قوقفين بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.