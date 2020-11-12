الفصائل تستهدف وتتصدى لقوات النظام بريف إدلب.. والأخيرة تقصف قرى جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على محور الفطيرة بريف إدلب، بعد رصد الفصائل محاولة تسلل عناصر قوات النظام إلى نقاطها، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية من الطرفين.

وفي سياق ذلك، قصفت الفصائل تجمعات ومواقع قوات النظام في حزارين والملاجة والفطيرة والدار الكبيرة، تزامناً مع قصف مدفعي لقوات النظام على قرى جبل الزاوية بريف إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح اليوم، قصفاً صاروخياً متبادلاً بين قوات النظام من جهة، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة أُخرى، على محاور جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، على أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والحلوبة الواقعة بريف إدلب الجنوبي.