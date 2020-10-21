الفصائل تعزز تواجدها العسكري شمالي الرقة.. وقصف يستهدف مواقع نفوذ “قسد” قرى ريفي تل أبيض وعين عيسى قرب طريق “m4”

قُتل وأصيب عدد من عناصر الفصائل الموالية لتركيا، مساء اليوم، خلال محاولة تسلل مجموعة عناصر إلى مواقع “قسد” في مخيم عين عيسى بريف الرقة.

على صعيد متصل، قصفت الفصائل الموالية لتركيا، قرى في ريفي تل أبيض وعين عيسى، وشملت قرى كورحسن وخربة بقر وحرية وسليب وقران وفاطسة ودبس وجرن وقران وعريضة صيصان وهوشان

كما طال القصف مواقع بالقرب من الطريق الدولي “m4″، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن الفصائل الموالية لتركيا عززت قواتها واستقدمت عتادها العسكري إلى محاور ريفي تل أبيض وعين عيسى شمالي الرقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية استهدفت بثلاث قذائف صاروخية على الأقل القاعدة التركية في قرية “كومازدا” بريف عين عيسى شمالي الرقة، وذلك رداً على القصف البري الذي نفذته القوات التركية على صوامع “شركراك”، وذلك بعد أن انسحبت القوات التركية منها خلال الساعات الفائتة.

وفي سياق ذلك، أخبر قادة من “قسد” الجانب الروسي بضرورة إيقاف هجمات الفصائل الموالية لتركيا على منطقة عين عيسى، وطالبوهم بمغادرة عين عيسى في حال عجزهم عن ذلك.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 18 أكتوبر/تشرين الأول، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، مستهدفة مناطق في قريتي دبس وهوشان الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.